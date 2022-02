Tutto esaurito per il derby, atmosfera fantastica nonostante mezzo stadio vuoto

Sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per il derby Inter-Milan che si giocherà sabato 6 febbraio alle 18 a San Siro. La Gazzetta dello Sport esamina i numeri nel dettaglio: ci saranno 37.908 spettatori, infatti, sono andati sold out anche i 3.700 tagliandi del settore ospiti. Lunedì mattina invece erano finiti quelli riservati ai tifosi dell’Inter, San Siro sarà al 90 % nerazzurro; elevata la richiesta anche dei V. I. P. per assistere alla gara.

Lo sponsor interista e global partner del match Socios.com distribuirà bandierine nerazzurre nei settori primo e secondo arancio per creare un bel colpo d’occhio. Ci saranno sicuramente persone di 150 paesi che guarderanno la gara in TV o dal pc, ci sarà anche la curva nord dell’Inter che aveva minacciato sciopero ma ha poi ritrattato anche se non farà coreografia.