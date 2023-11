Ucraina Italia, Spalletti tra cambi e conferme: le scelte verso la partita che vale l’Europeo. Il ct pronto a scogliere i suoi dubbi

Come scrive il Corriere della Sera, già da oggi l’Italia sarà alla BayArena per ambientarsi in vista della decisiva sfida contro l’Ucraina in programma domani sera.

Fuori Darmian, pronto il rientro di Di Lorenzo tra i titolari, mentre a centrocampo ci sarà la conferma di Jorginho nonostante il rigore sbagliato. In avanti reclama spazio Scamacca, che potrebbe partire dall’inizio.

