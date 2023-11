Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive così in avvicinamento al derby d’Italia tra Juve e Inter.

Il suo commento: «Che l’Inter è più forte della Juventus lo dice la facilità con cui i nerazzurri hanno vinto le loro partite finora e la fatica con cui i bianconeri hanno conquistato il secondo, meritatissimo, posto. Quando l’Inter schiaccia l’acceleratore, e può farlo anche per un breve tratto della partita, l’avversario cede. La Juventus, che ha meno qualità nella sua rosa, conquista i gol come un Everest, e poi sa difenderli come Fort Knox. E proprio questa caratteristica potrebbe, almeno parzialmente, colmare il gap tecnico fra le due squadre. La Juventus sa soffrire, ci riesce senza andare nel panico, con lucidità, come a Firenze quando il gol di Miretti è stato difeso per quasi tutto il secondo tempo, senza tuttavia correre molti rischi».

E ancora: «Per battere l’Inter, insomma, la Juventus deve essere perfetta. Deve riuscire a segnare (e anche l’Inter ha una difesa notevole, quindi non un compito facile) e non deve commettere errori, che potrebbero essere fatali con gli attaccanti dell’Inter, finora molto più efficienti di quelli della Juventus. Ci può riuscire? Certamente sì, ma la squadra di Allegri ha un compito più difficili di quella di Inzaghi. Per gli amanti dei corsi e ricorsi storici, si può tornare indietro al campionato 2011-2012, quando il Milan era nettamente più forte della Juventus e il finale se lo ricordano tutti».

