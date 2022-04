Udinese, l’attaccante scoperta Beto parla a Udinese Tv dove rivela come sta visto che è fuori per infortunio.

Queste le parole dell’attaccante dell’Udinese, Beto a Udinese TV: “Sono molto felice di essere essere premiato nell’ambito di questo torneo così prestigioso. Mi aspettavo di poter far bene nella mia prima stagione a Udine ma sapevo di poter avere qualche difficoltà e, invece, è andato tutto molto bene con il club, la squadra e i compagni ma non mi accontento, voglio fare sempre di più.“

Beto non nasconde la voglia di farsi vedere per poter arrivare in un futuro top club.

Beto svela le sue condizioni fisiche: “Sto bene sto recuperando bene dall’infortunio sono un po’ acciaccato ma torno presto. Peccato per la sconfitta con la Salernitana ma sono molto fiducioso, credo nei mie compagni e andremo a Bologna per vincere“. Conclude così il giocatore dell’Udinese.

