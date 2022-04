L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi parla della sfida vinta contro la Fiorentina 4-0. Ecco le parole.

Spettacolare vittoria dell’Udinese di Gabriele Cioffi per 4-0 nei confronti della Fiorentina, questo il commento del tecnico: “Avevamo l’obiettivo di venire a vincere a Firenze: ci abbiamo creduto e l’abbiamo raggiunto. La mentalità è condivisa da tutti, il calcio è bello perché va giocato e le sorprese ci sono. Con grande umiltà cerchiamo di prendere più punti possibili, in vacanza andremo il 22 maggio“.

Il tecnico parla della crescita di Udogie: “Il lavoro è iniziato ai primi di luglio quando ero ancora assistente, l’ho continuato. Destiny ha fame e ascolta, non è poco per chi ha un motore come lui“.

Aggiunge sulla prossima partita contro l’Inter: “Con determinazione, per onorare il campionato, la nostra posizione e quello che facciamo in settimana con mentalità”. Conclude il giovane allenatore della squadra friulana che sta sorprendendo quest’anno.

