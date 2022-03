Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino è rimasto molto affezionato al Napoli e per lui è una sfida particolare quella di oggi.

Pierpaolo Marino è l’ex di turno di Napoli-Udinese; ecco le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. “Vedere il Napoli lottare per il titolo è una gratificazione importante, la merita De Laurentiis, la società. La merita Napoli. Guardo questa crescita col compiacimento di chi ha seminato. Quando parlavo di acquario mi riferivo alla Serie C, quando facevamo 50 o 60mila spettatori, era incredibile. L’altra cosa che dicevo all’epoca era “sto seminando per un giardino che fiorirà con fiori profumati e preziosi”. Per rispetto a Napoli e ai tifosi non dico nulla sullo scudetto, toccherebbero ferro. Dico solo che il Napoli ha quel 33,33 periodico di probabilità che hanno pure le altre due squadre. L’Udinese ha autostima, sta giocando bene, siamo stati competitivi anche contro le grandi squadre. Sappiamo le difficoltà della partita di Napoli, affrontiamo una squadra in ottima salute in uno stadio complicato, ci sarà un grande pubblico“.

