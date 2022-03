L’ex terzino anche di Roma e Milan Marcos Cafu ha parlato dei rossoneri e del derby Roma-Lazio di domani.

New Sound Level 90FM ha intervistato l’ex terzino Marcos Cafu: “Scudetto al Milan? Credo proprio che questo sia l’anno buono, il Milan ha una grande rosa e un grande allenatore ed è una piazza che quando si mette davanti a tutti è difficile da recuperare. In ogni caso è un campionato equilibratissimo che fino alla fine sarà combattuto, ma penso che potrebbe essere l’anno giusto“.

Mourinho

“Capello ha trovato una squadra che si conosceva, Mourinho sta insegnando ai ragazzi a giocare insieme. Non voglio paragonare Mourinho e Capello perché sono diversi, Capello è riuscito a vincere nel secondo anno, ma la squadra giocava insieme già da cinque o sei anni. Mourinho adesso sta cercando di far capire ai ragazzi come stare insieme in campo ma io capisco che il tifoso della Roma, dopo 20 anni, non ha più pazienza“.

