Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano non crede al momento negativo dell’Inter e invita i suoi a stare molto attenti.

Ecco le parole in conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Inter-Fiorentina. “Servirà attenzione ai massimi livelli, l’approccio deve essere giusto: dobbiamo presentarci in campo con le nostre idee, dobbiamo essere umili, correre e rincorrere. L’Inter è una delle squadre più forti d’Italia, dobbiamo arrivare a San Siro da squadra umile rispettando la bravura degli avversari”.

“Andare a San Siro pensando che l’Inter sia in crisi vuol dire aver perso in partenza: l’ultima partita l’ha vinta 5-0 e a Torino un pareggio può anche starci. Dobbiamo iniziare a far vedere il nostro valore a partire dalla gara di domani contro una corazzata come quella nerazzurra. Siamo in crescita, abbiamo alternato alti e bassi ma la squadra per me è migliorata tantissimo nel corso del campionato. Ci sono tante cose però, su cui possiamo fare degli altri passi avanti: nei gol o nella gestione della partita, ad esempio“.

