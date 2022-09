Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Radio 24 commentando il momento di alcune big del nostro campionato, tra cui Inter e Roma

NON IN FORMA – «Sinceramente, non posso dire di averle viste in grande forma. Hanno avuto tutte difficoltà, soprattutto la Roma e l’Inter ma anche la Fiorentina. Il Milan è stato quello che ci ha sofferto di meno ma più per il risultato che per il gioco, un pari a San Siro non sarebbe stato uno scandalo».

