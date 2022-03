Manca pochissimo al fischio d’inizio di Udinese-Sampdoria e i due allenatori hanno comunicato le loro scelte.

Udinese e Sampdoria stanno per scendere in campo per i primo anticipo di oggi. Nessuna novità di rilievo nelle scelte dei due tecnici, i bianconeri sono orfani del loro capitano Nuytinck; Giampaolo ritrova Sensi dal primo minuto, mentre Falcone ormai è il portiere titolare, ecco le formazioni ufficiali.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All. Cioffi.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Quagliarella, Caputo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Sabiri, Vieira, Giovinco, Ferrari, Magnani, Montevago, Trimboli. All. Giampaolo.

