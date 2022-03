Domani alle 12:30 Genoa-Udinese è il match dell’ora di pranzo della ventottesima giornata del campionato di Serie A.

Genoa ed Empoli giocano entrambe con moduli molto offensivi; per i padroni di casa urge trovare i 3 punti per continuare a lottare per una salvezza comunque molto difficile. Blessin ritrova Destro dal primo minuto ma perde Cambiaso che si aggiunge ai tanti infortunati; Andreazzoli dovrebbe schierare Henderson e Bajrami alle spalle di Pinamonti. Di seguito le probabili formazioni.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Marchetti, Semper, Ghiglione, Melegoni, Portanova, Rovella, Frendrup, Galdames. Indisponibili: Bani, Buksa, Cambiaso, Criscito, Ekuban, Maksimovic, Masiello, Piccoli, Vanheusden. Squalificati: nessuno. Diffidati: Rovella, Sturaro.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Viti, Tonelli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Verre, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong e Marchizza. Squalificati: Ismajli. Diffidati: Zurkowski, Marchizza, Parisi e Tonelli.

