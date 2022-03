La Roma ha fatto allenare Felix Afena-Gyan in Primavera per 3 giorni in questa settimana a causa di una sua notte in discoteca.

Il giovane attaccante della Roma Felix Afena-Gyan è stato reintegrato in prima squadra ed è stato convocato per il match molto importante di oggi contro l’Atalanta. Il ghanese era stato punito da Josè Mourinho perché sabato scorso ha fatto serata in discoteca fino a circa le 6 di mattina. L’attaccante comunque non era disponibile per la gara poi vinta dalla Roma il giorno dopo a causa di un infortunio.

In linea di massima non ci sarebbe nulla di male, ma in questo periodo la società giallorossa ha avvertito i giocatori di evitare serate del genere per ridurre al minimo le possibilità di contrarre il Covid. In ogni caso la punizione per Felix, che si è allenato con la Primavera per 3 giorni, è terminata ieri. Il ghanese partirà dalla panchina visto che in attacco giocheranno Zaniolo ed Abraham.

