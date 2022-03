Oggi pomeriggio alle 15 c’è Udinese-Sapdoria, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre sono a pari punti al quattordicesimo posto in classifica ma l’Udinese ha 2 gare in meno; la zona retrocessione dista solamente 4 punti il che rende il match abbastanza teso. Cioffi conferma il solito 3-5-2 con il recuperato Pereyra a centrocampo e Deulofeu con Beto in attacco; Sensi alle spalle di Quagliarella-Caputo per Giampaolo. Ecco le probabili.

Stefano Sensi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Makengo, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Success, Nestorovski.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Yoshida, Murru, Magnani, Vieira, Giovinco, Trimboli, Sabiri, Montevago.

