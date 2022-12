Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della ripresa del campionato di Serie A

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club.

PAROLE – «Secondo me abbiamo fatto un bel percorso. In varie occasioni ho detto che le sei vittorie di seguito hanno fatto venire l’acquolina in bocca e sembrava tutto scontato ma non è così. Non c’è stato un calo, ci sono stati vari motivi ma la squadra ha sempre espresso buon gioco e buone prestazioni. Forse solo il primo tempo contro il Lecce e lo Spezia sono stati sottotono, del resto la squadra ha fatto bene.

Tre sconfitte in quindici gare contro Milan, Napoli e Torino ci possono stare, anche se quest’ultima ci ha lasciato un po’ di rammarico. E ricordiamoci che esistono anche gli avversari che sono nella stessa nostra categoria, quindi molto competitivi ed organizzati. Dobbiamo ripartire azzerando tutto, anche perché sono convinto che la squadra abbia grandi margini di miglioramento e soprattutto vorrei recuperare tutti i ragazzi ed avere la rosa al completo. Così saremo pronti alla partenza e partire forte il quattro gennaio».

L’articolo Udinese, Sottil: «Secondo me abbiamo fatto un bel percorso…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG