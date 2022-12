Nasser Al-Khelaifi, presidente dell’ECA e del PSG è tornato ad affrontare il tema Superlega parlando dei club ribelli, tra cui la Juventus

Nasser Al-Khelaifi, presidente dell’ECA e del PSG, ha parlato a Sky News UK.

PAROLE – «A Barcellona, Real Madrid e Juventus chiedo solo una cosa, cosa volete? Non vi piace la Champions League come è ora Allora non giocatela, fate solo i campionati. Se a me non piace una cosa semplicemente non la faccio. Lo sport deve essere tale, non deve essere la vetrina per nessun politico per il proprio tornaconto personale. Io non sono un politico e non mi interessa farlo. Mi piace il calcio ed è quello che stiamo facendo in Qatar con il Mondiale. Sono veramente orgoglioso del mio paese».

L’articolo Al-Khelaifi duro sulla Juve: «Non vi piace la Champions League come è ora Allora non giocatela» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG