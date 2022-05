Domani alle 18 si gioca Udinese-Spezia, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A.

L’Udinese è tranquilla al dodicesimo posto in classifica mentre lo Spezia non è ancora aritmeticamente salvo anche se conserva 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Cioffi non può disporre dei due attaccanti di peso Beto e Success e quindi dovrebbe rilanciare Pussetto; Thiago Motta potrebbe scegliere una formazione molto offensiva, ecco le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; N. Perez, Pablo Marì, Nuytinck; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Arslan, Soppy, Ballarini, Samardzic, Nestorovski. Indisponibili: Beto e Success. Squalificati: Becao.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikaolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Kovalenko, Gyasi; Manaj. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Ferrer, Sala, Bourabia, Sher, Nguiamba, Podgoreanu, Antiste, Salcedo, Strelec. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Hristov e Colley. Squalificati: S. Bastoni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG