Domani alle 20:45 Roma-Venezia è l’ultimo anticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie A.

La Roma vuole riconquistarsi un piazzamento europeo nella prossima stagione e per farlo non può perdere ulteriormente punti; il Venezia può solo vincere per continuare a sperare in una salvezza che al momento sembra quasi impossibile. Mourinho perde Mancini per squalifica mentre Soncin si schiera a 3 in difesa; ecco le probabili formazioni.

Josè Mourinho

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Maitland-Niles, Viña, Spinazzola, Keramitsis, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Indisponibili: Mkhitaryan. Squalificati: Mancini.

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Vacca, Haps; Aramu, Henry, Jahnsen. Allenatore: Soncin. A disposizione: Bertinato, Ebuehi, Crnigoj, Tessmann, Cuisance, Nani, Busio, Kiyine, Peretz, Fiordilino, Nsame, Okereke. Indisponibili: Lezzerini, Modolo, Romero. Squalificati: -.

