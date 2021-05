Ufficiale: la Juventus esonera Andrea Pirlo

Andrea Pirlo non è più l’allenatore della Juventus. Lo si sapeva sostanzialmente già da ieri, quando il club bianconero ha raggiunto l’intesa con Massimiliano Allegri, ma ora c’è anche l’annuncio ufficiale. Con una breve lettera, la società presieduta da Andrea Agnelli, saluta il tecnico bresciano che ha concluso la stagione con il quarto posto in extremis, una Coppa Italia e una Supercoppa. Pirlo, che aveva un contratto valido fino al giugno del 2022 (ingaggio da 1,8 milioni di euro), ora valuta altre opzioni e non è escluso che trovi una sistemazione molto presto. Per il suo futuro si parla del Sassuolo, che ha da poco perso De Zerbi (trasferitosi allo Shakhtar Donetsk).

Pirlo esonerato: la lettera della Juventus

“Grazie, Andrea.

Sono le prime parole che tutti noi dobbiamo pronunciare al termine di questa esperienza speciale vissuta insieme.

Pochi mesi fa, Andrea Pirlo, icona del calcio mondiale, iniziava sulla panchina della Juventus una nuova avventura, la prima da allenatore.

Per farlo ci vuole innanzi tutto coraggio, oltre che consapevolezza dei propri mezzi, specie in un periodo segnato da mille difficoltà, con il mondo costretto dalla pandemia a reinventare le proprie regole giorno dopo giorno.

Lo ha fatto anche Andrea: ha iniziato (e di questo siamo sicuri: la sua sarà una brillante carriera da allenatore) un viaggio di trasformazione, cercando, e spesso riuscendo, a portare le sue idee e la sua esperienza da fuoriclasse in campo dall’”altro lato” della barricata.

E siccome nel calcio quello che conta sono le vittorie che si mettono in bacheca, ricordiamole: in pochi mesi la sua Juve ha sollevato due trofei e ha portato a casa vittorie brillanti sui campi più prestigiosi, da San Siro al Camp Nou.

Per tutto questo, per il coraggio, la dedizione, la passione con cui ha affrontato ogni giorno, per i successi ottenuti, il nostro grazie arriva davvero dal cuore.

Così come il nostro in bocca al lupo per un futuro che sicuramente sarà bellissimo”.

“Centrati gli obiettivi, rifarei tutto”

Poco dopo il comunicato della Juventus, è arrivata anche la lettera pubblicata da Andrea Pirlo sul suo profilo Instagram ufficiale. Il tecnico bresciano ribadisce di non essere pentito della sua scelta e si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa, sottolineando di aver comunque centrato gli obiettivi fissati dalla società e che il finale con divorzio è per lui inaspettato. “Si è conclusa la mia prima stagione da allenatore . È stato un anno intenso – ammette Pirlo – complicato ma in ogni caso meraviglioso. Quando sono stato chiamato dalla Juventus non ho mai pensato al rischio che correvo, sebbene fosse abbastanza evidente. Ha prevalso il rispetto per i colori di questa maglia e la volontà di mettermi in gioco ad altissimi livelli per il progetto che mi era stato prospettato. Se dovessi tornare indietro rifarei esattamente la stessa scelta, pur consapevole di tutti gli ostacoli che ho incontrato legati ad un periodo così difficile per tutti, che mi ha impedito di pianificare al meglio le mie intenzioni e il mio stile di gioco, ma durante il quale ho comunque raggiunto gli obbiettivi che mi erano stati chiesti. Quest’avventura, nonostante un finale che non mi aspettavo, ha reso ancora più chiaro quale vorrei fosse il mio futuro, che spero sia altrettanto completo e pieno di soddisfazioni come quello che ho vissuto da calciatore. È tempo di rimettersi in gioco e affrontare nuove sfide. Voglio comunque ringraziare la famiglia Juventus – conclude – e tutti quelli che mi sono stati vicini in questa stagione”.