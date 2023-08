Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, sul futuro della panchina dell’Italia

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, sul futuro della panchina dell’Italia. Le sue dichiarazioni:

DECISIONE MANCINI – «Premesso che ci vuole prudenza nell’affrontare l’argomento, perché non sappiamo le ragioni di questa decisione, dico che non mi sono garbati né i tempi né i modi. Si poteva fare tutto in una maniera diversa».

SPALLETTI – «Spalletti sarebbe una scelta azzeccata. Anche Antonio Conte andrebbe bene, per carità. In Italia abbiamo ottimi allenatori. Luciano ha maturato una notevole esperienza anche a livello internazionale e questo può fare la differenza».

