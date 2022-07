I catalani vorrebbero una risposta definitiva sia in un senso che in un altro dal club bavarese sull’attaccante polacco.

Il Barcellona pare essersi stufato del lungo tira e molla su Robert Lewandowski e starebbe aspettando una decisione finale dal Bayern Monaco.

Champions League

Secondo la stampa spagnola i bavaresi devono decidere ora se accettare i 40 milioni offerti dai catalani oppure tenersi un giocatore scontento in rosa per un’altra stagione. Il 34enne polacco ha il contratto in scadenza nel 2023 e nessuna intenzione di rinnovarlo; il Barcellona ha bisogno di capire se sarà lui o meno il prossimo centravanti e non hanno intenzione di spendere i 60 milioni richiesti. Ousmane Demebele invece non ha ancora rinnovato: al momento è svincolato ma potrebbe restare in Catalogna se accetterà un corposo ridimensionamento dell’ingaggio.

