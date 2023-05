Samuel Umtiti, difensore centrale del Barcellona in prestito al Lecce, ha parlato del suo futuro. Il giocatore è osservato dall’Inter

In un’intervista concessa a Canal+, Samuel Umtiti, osservato speciale dell’Inter, racconta del suo periodo buio a Barcellona, e della nuova sfida colta sul campo del Lecce, che gli ha restituito il sorriso.

BARCELLONA- «Tutto ciò di cui avevo bisogno era sentirmi apprezzato, utile e rispettato. In Catalogna ho passato quattro anni di depressione: non solo a livello sportivo, ma anche nella vita di tutti i giorni All’inizio, dopo il mio trasferimento in Spagna, mi sono sentito apprezzato e ho giocato a un buon livello. Poi ho cominciato a sentire sfiducia, mi sono sentito male e ho capito che nessuno credeva più in me»

LECCE- «Per me è stata una sfida. So bene che salvarsi, da queste parti, vale un campionato. È un bene, perché in Salento ho ritrovato il sorriso e per questo sono grato alla società. Futuro? Adesso penso solo a evitare la retrocessione. Qualche tempo fa, però, è venuto a trovarmi il mio amico Lacazette (capitano dell’Olympique Lione, dove giocavano insieme). Abbiamo pensato che, prima di ritirarci, sarebbe stato bello giocare ancora un po’ insieme. Voglio continuare a stare bene, l’ho fatto in Italia. Amo la lingua, il cibo e la moda…»

L’articolo Umtiti: «In Italia sto bene. Futuro? Penso solo ad una cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG