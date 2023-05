Massimo Caputi ha detto la sua sull’operato di Simone Inzaghi.

Massimo Caputi ha parlato dell’allenatore dell’Inter a TMW Radio; ecco le sue considerazioni. “Le coppe vinte con la Lazio hanno un valore diverso di quelle vinte con l’Inter. Con l’Inter sono un contentino, con la Lazio era un obiettivo importante. Il materiale che ha a disposizione Inzaghi è alto, il vero valore quest’anno è la finale di Champions League. Inzaghi è un ottimo allenatore ma all’Inter in ambito italiano ha fatto meno di quello che poteva fare”.

Simone Inzaghi

“In Europa sarebbe un’impresa doppia la coppa e battere il City. Inzaghi è un ottimo allenatore che deve ancora crescere, nella gestione di una rosa in un campionato qualche scricchiolio c’è stato. L’Inter lo scorso anno ha buttato via il campionato, quest’anno non ha mai partecipato. Questa Inter è più forte di tutte le altre squadre, forse solo la Juve ha una rosa altrettanto importante. Quando hai in panchina Lukaku, Dzeko, Brozovic, non parliamo di una squadretta dove ha fatto il miracolo”.

