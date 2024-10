È tempo di rivoluzione e questa potrebbe essere attuata da Paulo Fonseca, che non si è sottratto a scelte clamorose in rossonero. Siamo quasi giunti alla fine della seconda sosta per le nazionali, e dopo la disfatta di Firenze il focus è incentrato sulla prossima partita contro l’Udinese. Nell’ultima gara disputata in campionato, c’è stato davvero poco da salvare. Sono tantissimi gli errori individuali, che hanno indirizzato una sfida che avrebbe dovuto rilanciare definitivamente il Milan verso i piani alti della classifica, ma così non è stato, per tante ragioni. I rossoneri sono sprofondati nei suoi soliti problemi. Un Diavolo al quale manca il carattere e soprattutto l’anima. C’è così chi perde la testa come Theo Hernandez, che aveva dato segnali di maturità importante nel derby, ma che dopo aver sbagliato tutto si fa pure espellere, danneggiando il Milan non solo a Firenze ma anche per le prossime partite. C’è chi fornisce una prestazione davvero […]

