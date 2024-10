Secondo un indiscrezioni pubblicata dal noto esperto Nicoló Schiera le trattative sono ferme da tempo Nel mondo del calcio moderno, la gestione dei contratti dei giocatori è diventata un aspetto cruciale per la sostenibilità finanziaria e il successo sportivo dei club. Una situazione particolare che sta attirando l’attenzione nel panorama calcistico italiano riguarda Davide Calabria, difensore del Milan, e il suo futuro con la squadra rossonera. Le ultime indiscrezioni sollevano dubbi e speculazioni sul percorso che il giocatore e il club decideranno di intraprendere nei prossimi mesi. Il contratto in scadenza Davide Calabria, terzino destro del Milan, si trova in una fase delicata della sua carriera al club. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, e al momento non emergono segnali che indichino una volontà reciproca di rinnovo. Questa situazione pone l’accento su una possibile partenza del giocatore a titolo gratuito alla fine della stagione. L’indiscrezione di mercato […]

