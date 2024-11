Il centrocampo del Milan potrebbe parlare francese. Nel mirino dei rossonero una stella transalpina, si parla già di cifre.

Nel cuore del calciomercato, le grandi squadre europee sono sempre alla ricerca di giovani talenti che possano rinforzare la loro rosa e apportare freschezza al gioco. Il Milan, storica squadra della Serie A italiana, non fa eccezione e sembra aver posto la sua attenzione su un gioiello del centrocampo francese.

Questa mossa evidenzia non solo la strategia milanista di investire su profili importanti che possano offrire un contributo immediato alla causa rossonera, portando qualità e tecnica per risollevare le sorti del Milan.

Il mercato e un’opportunità francese da cogliere

Il Milan cercherà di agire con decisione e risolutezza nel prossimo mercato. Su questo non c’è dubbio e Ibra lo ha confermato a cavallo della partita di Champions contro lo Slovan Bratislava. Contatti continui tra lo svedese e il mister Fonseca per capire dove e come intervenire su una rosa che, allo stato attuale, necessita di qualche piccolo ritocco per innalzare il livello generale. Qualcosa sembra muoversi davvero, soprattutto dopo l’ultima indiscrezione avanzata da La Gazzetta dello Sporto che vede il Milan interessato a una stella francese che, numeri alla mano, porterebbe qualità e dinamismo alla rosa di Fonseca.

Una stella francese per il Milan

La relazione tra il Milan e il RedBull Salisburgo ha già visto concretizzarsi due operazioni di mercato negli ultimi anni, con l’acquisto dell’attaccante svizzero Noah Okafor nell’estate del 2023 e del difensore centrale serbo Strahinja Pavlovic. Questi precedenti suggeriscono una certa affinità e fiducia reciproca tra i due club, fattore che potrebbe agevolare un eventuale trasferimento di Gourna-Douath a Milano. Il talento e il potenziale di Lucas non sono passati inosservati. Nell’ottobre dello scorso anno, il giovane centrocampista si è guadagnato una nomination tra i 25 finalisti del prestigioso premio European Golden Boy, assegnato al miglior Under 21 che milita in un campionato europeo. Questo riconoscimento, oltre a sottolineare le sue qualità tecniche e tattiche, mette in luce il suo impatto già significativo al di fuori dei confini nazionali. Lucas Gourna-Douath, nato nel 2003, rappresenta un’opzione particolarmente interessante per il futuro del Milan. In questa stagione, il giovane francese ha già avuto modo di dimostrare il suo valore sul campo, accumulando 19 presenze, un gol e due assist. La sua versatilità in mezzo al campo, abbinata a una valutazione di circa 9 milioni di euro da parte del sito Transfermarkt, lo rende un candidato ideale per i rossoneri, che cercano di infondare energia e tecnica nella loro mediana.

Paulo Fonseca

Sguardo al futuro

L’interesse del Milan per giovani talenti come Gourna-Douath, insieme ad altri giocatori emergenti menzionati quali Reda Belahyane dell’Hellas Verona e Warren Bondo del Monza, rivela la volontà della dirigenza rossonera di costruire una squadra competitiva e lungimirante. La duttilità di questi giocatori promettono di portare nuova linfa in un centrocampo che ambisce ad elevare ulteriormente il proprio livello, confermando il Milan come una delle principali protagoniste non solo in Italia ma anche in Europa. L’eventuale arrivo di Gourna-Douath potrebbe quindi rappresentare un tassello importante nella strategia di rafforzamento della squadra, offrendo allo stesso tempo al giocatore una piattaforma prestigiosa per il suo sviluppo e la sua affermazione nel calcio di alto livello.

