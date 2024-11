Mossa a sorpresa di Fonseca contro l’Empoli. Si parla di un cambio tattico decisamente inaspettato. Ecco cosa studia il mister.

In un momento cruciale della stagione, il Milan si appresta ad affrontare una svolta tattica guidata dal suo tecnico, Paulo Fonseca. Questa decisione sembra emergere in risposta ad una serie di risultati meno convincenti che hanno messo in luce la necessità di trovare un nuovo equilibrio in campo.

Con l’obiettivo di ridare slancio alla squadra, Fonseca è pronto a rivoluzionare il modulo di gioco rossonero, introducendo novità sia nella formazione titolare che nella strategia di gioco.

Cambiamenti strategici alla ricerca dell’equilibrio

Il pareggio a reti bianche in casa contro la Juventus e una vittoria ottenuta non senza difficoltà in casa dello Slovan Bratislava non hanno soddisfatto le aspettative del tecnico portoghese e dei tifosi milanisti. Questi risultati hanno evidenziato la necessità di rivedere alcune scelte tattiche per garantire un maggiore equilibrio in campo. Data la posizione oscillante del Milan in classifica, che vede lontani i posti per la qualificazione alla prossima Champions League, è palpabile l’intenzione di Fonseca di trovare la formula vincente.

La mossa a sorpresa di Fonseca

Una delle criticità individuate è la copertura del centrocampo, dove Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana stanno incontrando difficoltà nel gestire adeguatamente il filtro. Per risolvere questo problema, Fonseca è propenso ad inserire una nuova pedina in questa zona nevralgica del campo. L’idea sarebbe quella di formare un trio in cui uno tra Loftus-Cheek e Yunus Musah affiancherebbe i due titolari, con l’obiettivo di incrementare la presenza fisica e la capacità di interdizione in mezzo al campo. La transizione verso un 4-3-3 – scrive Tuttosport – mira a dinamizzare l’attacco attraverso la creazione di un tridente offensivo, che vedrà Rafael Leao e Christian Pulisic operare sulle fasce a supporto dell’attaccante centrale, Alvaro Morata. Questa soluzione tattica, che potrebbe essere sperimentata già nella prossima partita contro l’Empoli, è volta a migliorare sia la fase offensiva che quella difensiva, offrendo maggiore sostegno al centrocampo e più opzioni per penetrare le difese avversarie.

Paulo Fonseca

Cambiamenti in difesa e attacco

In vista della sfida contro l’Empoli, sono previsti ulteriori adeguamenti anche in difesa, con Matteo Gabbia e Malick Thiaw che sembrano pronti a sostituire la coppia Tomori-Pavlovic, scesi in campo a Bratislava. In attacco si prevede il ritorno di Leao, precedentemente in panchina nella Champions League, e di Morata, squalificato nell’ultimo match europeo. Questi ritorni potrebbero fornire ulteriore impulso alla fase realizzativa del Milan.

