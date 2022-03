Il commissario tecnico della nazionale italiana Under 21 Paolo Nicolato ha lanciato un vero e proprio allarme sui giovani.

L’allenatore dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato prima dei prossimi due impegni della sua squadra ha lanciato segnali allarmanti sulla situazione riguardante il minutaggio dei giovani italiani. “Abbiamo bisogno di mettere sul piano della discussione l’utilizzo dei giovani. Il calcio italiano rischia di subire questa situazione, abbiamo bisogno di ragazzi per la Nazionale A“.

Roberto Mancini

“Se continuiamo così, dovremo pescare dalla Serie C o trovare oriundi. In attacco praticamente non gioca più nessuno. L’Europa ci sta insegnando molte cose, ma dobbiamo avere l’umiltà e gli occhi per vedere. Se terrò conto del minutaggio? Dove possiamo sì. Ma in alcuni reparti non gioca nessuno, come in attacco. Sono preoccupato, spero non si faccia male nessuno“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG