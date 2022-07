Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati chiarisce che con l’allenatore Ivan Juric è tutto a posto.

Davide Vagnati in un’intervista a Sky Sport spiega i motivi del litigio poi ricomposto con Ivan Juric. “C’è stata una discussione, non è stato bello da vedere ma sono cose che succedono quando due persone tengono particolarmente a fare le cose in un certo modo”.

IM_Ivan_Juric

“Il mister giustamente vorrebbe dei giocatori il prima possibile, io e la società stiamo facendo il possibile in una situazione di mercato difficile. Porteremo a Juric i giocatori di cui ha bisogno. Alla fine della lite ci siamo abbracciati e ci siamo detti quel che dovevamo. Siamo persone vere che dicono le cose come stanno: anche grazie a queste discussioni e a queste liti si può ripartire per fare le cose nel miglior modo possibile. Sarà un punto di partenza“.

