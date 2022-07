I rossoneri nel ritiro prestagionale stanno scoprendo di avere un prospetto interessante tra le mani.

Il nuovo acquisto del Milan Yacine Adli sta stupendo tutti nel precampionato. Si tratta di un centrocampista classe 2000 in arrivo dal Bordeaux: in realtà Maldini e Massara lo avevano comprato già un anno fa lasciandolo in prestito in Francia.

Charles De Ketelaere

L’ultima annata è stata sfortunata per lui visto che la sua squadra è retrocessa nella Serie B francese. Per quanto riguarda la sua posizione, il suo ruolo ideale è il trequartista in un 4-2-3-1, ma si adatta bene anche come mezzala in un 4-3-3, metodo in realtà usato quasi per niente da Stefano Pioli; difficile se non impossibile vederlo come uno dei due mediani davanti alla difesa nel 4-2-3-1. Probabilmente verrà chiuso dall’arrivo di De Ketelaere ed è quindi possibile una sua partenza in prestito.

