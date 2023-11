Mirko Valdifiori, doppio ex di Napoli ed Empoli, ha così parlato in vista della sfida tra le due squadre: le dichiarazioni

Mirko Valdifiori ha così parlato a Il Mattino del match tra Napoli ed Empoli.

LE PAROLE – «Sulla carta è una partita che il Napoli deve fare sua. Che non può sbagliare, insomma. Soprattutto se vuole accorciare la distanza dalla vetta. L’Empoli invece vorrà fare punti in ottica salvezza. Se parliamo del Napoli parliamo di una squadra di caratura internazionale che sa che deve scendere in campo e vincere. Poi nel calcio tutto può succedere, ma i giocatori del Napoli sono maturi e consapevoli della loro forza».

