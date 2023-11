Il Genoa può aspirare a salvarsi tranquillamente: ecco cosa ci dice la sfida vinta a Marassi contro il Verona

Con i 3 punti guadagnati ieri sera contro il Verona, il Genoa di Alberto Gilardino arriva alla pausa delle Nazionali con un buon margine di vantaggio sulla zona pericolo ed esce fuori da una situazione d’incertezza che aveva portato la sconfitta di Cagliari. Avere 14 punti in 12 giornate, per una neopromossa, significa due cose: avere avuto un buon impatto alla categoria, cosa non scontata ricordando il debutto shock davanti al proprio pubblico, con i 4 gol incassati dalla Fiorentina; tenere una media che potrebbe anche consentire una navigazione tranquilla e portare a una salvezza anticipata. Discorsi prematuri, ma non distanti dalla verità. Anche perché il Genoa che ha vinto uno scontro diretto delicato ha evidenziato alcuni numeri confortanti: 16 tiri contro 7; Expected Goals che certificano la giustezza della vittoria (1.49-0.23); un numero estremamente contenuto di falli rispetto agli avversari, 9 a 16, di cui solo 3 nella ripresa, segno di una gestione del vantaggio serena e garantita da una buona organizzazione.

Nel merito delle prestazioni individuali, è significativo che La Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle non veda nessun giocatore meritevole di un’insufficienza. C’è un solo 7, quello del match-winner, ma il complesso del comportamento della squadra è stato decisamente positivo. Ecco i 5 giudizi più significativi.

DRAGUSIN – voto 7: «Destro decisivo che sblocca la gara. Efficace nella fase difensiva, propositivo quando bisogna spingere».

SABELLI – voto 6,5: «Gilardino gli chiede di alzarsi, lui tiene basso Doig, sfiora il raddoppio».

STROOTMAN – voto 6,5: «Parte sul centrosinistra, poi scambia spesso posizione con Frendrup. Si inventa un assist».

HAPS – voto 6,5: «Parte forte a sinistra, ma fatica a trovare la profondità. Pesca Dragusin nell’azione del gol».

GUDMUNDSSON – voto 6,5: «La solita velocità, molto efficace, gara di sacrificio».

