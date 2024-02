Antonello Valentini si è espresso sulla possibilità di vedere Thiago Motta sulla panchina di una big, ricordando Gasperini all’Inter

L’ex dirigente Antonello Valentini ha ricordato l’avventura di Gasperini all‘Inter, soffermandosi sul futuro di Thiago Motta:

RICORDI – «Questo toto-allenatori non mi appassiona troppo. Ci sono troppe motivazioni personali, stimoli, rapporti…Conosco Motta dai tempi di Prandelli in Nazionale. Sta trasmettendo al Bologna le sue qualità. Credo che sia pronto comunque per il salto in una big. Bisogna solo stare attenti a fare il passo giusto, proporzionato. Ricordiamo cosa è successo a Gasperini con il passo all’Inter»

