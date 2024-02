L’ex centrocampista Massimo Orlando celebra la bellezza della manovra dei nerazzurri.

Massimo Orlando a TMW Radio ha detto la sua su Inter-Juventus: “Per me la vittoria con la Juventus vale mezzo Scudetto. Sono la squadra più forte del campionato e ieri sera hanno dimostrato di essere superiori ancora una volta. La Juve ha fatto la partita che doveva fare, dietro e con qualche ripartenza, ma l’Inter ha fatto davvero qualcosa d’importante, è stato un dominio per qualità e gioco”.

Hakan Calhanoglu

Sull’atteggiamento della Juventus

“I nerazzurri non ti fanno giocare e se gli lasci spazi ti fanno male. Calhanoglu ormai è uno dei più forti d’Europa, ha fatto passaggi filtranti importanti, poi lì partono sei-sette uomini. Per la Juve non c’era possibilità di fare una partita diversa. La Juve però poi l’occasione ce l’ha avuta e se segnava Vlahovic cambiava la partita forse. Detto questo vedere giocare così bene l’Inter è un piacere. Chiesa l’ho visto ‘scazzato’, se ti serve qualità, quello che ti cambia la partita e ti dà qualità, metti subito Chiesa. La verità è che tra Allegri e Chiesa non c’è un’intesa. E secondo me Chiesta sta pensando seriamente di andarsene e anche la Juve sta pensando di non continuare con un giocatore cagionevole e dargli un contratto importante. In certe partite però Chiesa per l’esperienza e il timore che può incutere agli altri lo devi mettere in campo”.

La cosa che più sconvolge dei nerazzurri

“Il movimento continuo dei giocatori, sono veramente dappertutto e non danno mai punti di riferimento. Pavard praticamente ha fatto l’attaccante offensivo. E’ una filosofia di calcio completamente diversa rispetto alla Juve. Allegri, anche con una qualità come quella dell’Inter, un certo gioco non te lo fa”.

L’articolo Orlando: “Vittoria che vale mezzo Scudetto, la Juve non poteva fare una gara diversa, veder giocare l’Inter è un piacere” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG