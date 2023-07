Il profilo Twitter ufficiale dell’Ajax ha fornito un aggiornamento circa le condizioni fisiche di Van der Sar, che si trova ancora in terapia intensiva

COMUNICATO – Edwin è stato rimpatriato dalla Croazia venerdì sera ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale olandese. La sua situazione rimane la stessa: stabile, in condizioni non pericolose per la vita e comunicativo. La famiglia Van der Sar desidera esprimere la propria profonda gratitudine all’”Ospedale universitario di Spalato” per le cure prestate durante l’ultima settimana. Edwin deve rimanere nell’unità di terapia intensiva dove verrà indagato ulteriormente, e la famiglia spera ardentemente che possa concentrarsi sulla sua guarigione in seguito.

