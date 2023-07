Varriale: «Cuadrado e Lukaku? I tifosi non fanno a tempo a sognare che subito vengonon accontentati». L’ironia del tifoso del Napoli

Varriale, giornalista e tifoso del Napoli, dal suo profilo Twitter ha commentato ironicamente le situazioni Lukaku–Juve e Cuadrado–Inter.

Che colpi, #Cuadrado all ‘ Inter, #Lukaku alla Juve ( forse) . Erano decenni che non si viveva un Calciomercato così entusiasmante per i tifosi che non fanno in tempo a sognare un nuovo acquisto per le loro squadre che subito vengono accontentati… pic.twitter.com/sYiCvBxkE5 — enrico varriale (@realvarriale) July 16, 2023

VARRIALE – «Che colpi, Cuadrado all’Inter, Lukaku alla Juve (forse). Erano decenni che non si viveva un calciomercato così entusiasmante per i tifosi che non fanno in tempo a sognare un nuovo acquisto per le loro squadre che subito vengono accontentati».

