Vlahovic Juve, cessione non imminente: zero trattative per il serbo, niente di concreto. Se non parte non si fa l’affare Lukaku

Al momento non ci sono segnali di cessione imminente di Vlahovic. Come riferito da Sky Sport, infatti, non ci sono trattative avanzate per l’addio dell’attaccante serbo alla Juve.

Il Bayern in questo momento è concentrato su Kane, mentre il Psg ha mostrato solo un interessamento, ma niente di concreto. Se Vlahovic non partirà, la Juve non potrà definire l’affare Lukaku nonostante l’apertura del belga.

The post Vlahovic Juve, cessione non imminente: zero trattative per il serbo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG