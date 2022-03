Il difensore della Lazio Denis Vavro sta ritrovando il campo con continuità in Danimarca con la maglia del Copenaghen.

Il difensore della Lazio Denis Vavro non ha mai inciso in maglia biancoceleste tanto da dichiarare a TV2 Sport di non voler tornare in Italia. “Il mio cuore batte solo per il Copenaghen ora. Spero di rimanere qui forse per un altro anno. Voglio restare qui forse per altri due anni. Non tornerò in Italia”.

“A gennaio, prima della breve pausa della nazionale, hanno chiamato dicendomi che c’erano diverse offerte dall’Italia. Ma ho detto di no, perché non mi piace l’Italia. Non resterò mai in Italia. Sono felice di essere tornato a Copenaghen. Quando sono arrivato per la prima volta, non avevo mai visto 20.000 persone in uno stadio. E ora gridano il mio nome”.

