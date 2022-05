Parla in tecnico del Venezia, Andrea Soncin che presenta la sfida salvezza contro la Salernitana. Queste le parole.

L’allenatore del Venezia, Andrea Soncin parla alla vigilia dello scontro che può valere una stagione contro la Salernitana.

Queste le parole di Soncin: “Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita, un match che andremo ad affrontare con lo spirito giusto, quello che sto riscontrando nei ragazzi in questi giorni.”

Aggiunge il tecnico: “Dopo la gara con la Juventus anche quelli che non hanno giocato hanno messo un’intensità incredibile in allenamento, e questa cosa mi ha colpito in positivo, perché è la dimostrazione della consapevolezza del gruppo dell’importantissimo momento che stiamo vivendo, e di come come ci stiamo giocando la stagione.” L’allenatore quindi ci crede.

Soncin parla dell’emozione e dell’aspetto morale per la partita di domani: “Domani sarà una partita in cui gli aspetti emotivi saranno determinanti, bisognerà partire subito forte e dare un segnale agli avversari. Dobbiamo assolutamente portare a casa un risultato positivo per poter continuare a lottare per la salvezza.” Conclude così l’allenatore dei lagunari.

