Parla l’allenatore della Salernitana, Davide Nicola che sta per affrontare domani il Venezia per uno scontro salvezza.

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola sa dell’importanza della partita contro il Venezia. Nonostante ci sarà un solo allenamento alle spalle, si fa la conta di chi c’è: “Non posso dire nulla di particolare. Ribery non ha recuperato, per il resto devo consultarmi con lo staff medico perché oggi l’intero gruppo ha lavorato e cercheremo di capire chi potrà essere presente, anche come alternativa in corso d’opera. Ranieri è out.“

Il tecnico parla di un particolare movimento di reparto: “Continuiamo a lavorare su quello che per noi è necessario per esprimerci in un certo modo. Voglio che i vari reparti collaborino tra di loro, i movimenti e i principi che abbiamo trasmesso ci consentono di ragionare su più soluzioni. Quello che io chiamo “smarcamento condiviso”. In alcune partite siamo riusciti a fare molto bene, su altre cose dobbiamo assolutamente migliorare.” Chiude così l’allenatore della squadra del presidente Iervolino.

