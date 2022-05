Il Cagliari ha cambiato allenatore qualche giorno fa con l’esonero di Walter Mazzarri anche se qualche media ritiene si tratti di licenziamento.

L’Unione Sarda ha lanciato ieri la notizia che Walter Mazzarri sarebbe stato licenziato e non esonerato dal Cagliari. Il tutto perché si ritene che il tecnico toscano abbia insultato pesantemente dirigenti e squadra; si potrebbe finire in tribunale, se così fosse, di certo c’è che il comunicato di esonero è abbastanza scarno e non contiene ringraziamenti.

L’allenatore, però, ha voluto smentire con una nota all’ANSA: “Ho letto con stupore le notizie apparse oggi su molti organi di stampa, con le quali mi vengono attribuite frasi che non mi appartengono, lesive della mia immagine professionale costruita con serietà e rispetto nel corso di 20 anni di carriera in Italia e all’estero. Per questo motivo mi vedo costretto, mio malgrado, a dover smentire categoricamente le esternazioni sui giocatori a me attribuite, ribadendo la mia personale stima ed il mio profondo rispetto per un gruppo di ragazzi a cui sono molto legato, riservandomi altresì ogni ulteriore azione nelle sedi opportune nei confronti dei responsabili“.

