Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, è pronto a ripartire per una nuova stagione e ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Dobbiamo ripartire dai playoff raggiunti lo scorso anno ed evitare certi errori. Abbiamo lavorato sodo per diventare squadra. Questa cultura del lavoro la devo tutta ad Antonio Conte. E’ stato un onore lavorare con lui. Gytkjaer? Sono contento del suo arrivo e con lui giocheremo con due punte. Assomiglia per caratteristiche a Vieri. Favorite per la B? Il Palermo ha dato segnali importanti ma difficile in cadetteria fare pronostici».

