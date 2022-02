“Viene sempre sostituito. Così non è facile”. Il duro sfogo dell’ex attaccante dell’Inter alla Bobo TV.

Lautaro Martinez potrebbe avere un nuovo alleato. L’attaccante non segna più ma l’Inter è fiduciosa e aspetta l’argentino. Tra i motivi della crisi potrebbe esserci anche una gestione non ottimale dell’atleta da parte dello staff tecnico. Nicola Ventola, in un intervento alla BoboTv, esprime la sua opinione sull’impiego di Lautaro.

“Personalmente non mi piace, perché Lautaro sa che ogni 60 minuti viene sostituito. Allora tanto vale mettere l’altro titolare e vedere come va la partita ma non è che ogni volta deve essere sostituito. E da ex attaccante, lo dico, è una cosa mentalmente fastidiosa e inconsciamente la senti, perché hai l’ansia perché hai solo 60 minuti di tempo e non 90”.

