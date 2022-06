I giallorossi cercano una soluzione per il centrocampista francese e lo avrebbero proposto anche ai rossoneri.

La situazione di Jordan Vereteout è è ben chiara e le cos non dovrebbero cambiare più di tanto: una sua permanenza a Roma è piuttosto difficile dopo le frizioni dei mesi scorsi. Anche Josè Mourinho non lo considera tra le prime scelte e quindi il calciatore è sul mercato.

Stefano Pioli

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra Tiago Pinto e Frederic Massara per parlare del riscatto di Florenzi da parte del Milan; secondo Calciomercato.com il portoghese pare abbia proposto il francese al collega. Stefano Pioli conosce bene il centrocampista avendolo allenato alla Fiorentina ma questi non rientrerebbe nelle idee dei rossoneri che puntano altri obiettivi come soprattutto Renato Sanches.

