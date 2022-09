Il nuovo calciatore del Verona Ajdin Hrustic è intervenuto nel podcast del club. Le dichiarazioni

Le dichiarazioni del colpo del Verona:

L’ESPERIENZA – «Una delle prime cose che ho notato è stata la compattezza del gruppo: nonostante molti compagni non parlino benissimo l’inglese, fanno di tutto per aiutarmi e per farmi sentire il benvenuto. Significa molto per me».

EUROPA LEAGUE – «È stato incredibile, un torneo ‘folle’. I nostri fan sono stati fantastici, dopo il mio ingresso ho avuto anche una chance per segnare, ma purtroppo la palla non è entrata. Sono però riuscito a trasformare il penalty dopo i tempi supplementari. È stato il primo trofeo importante per me, una grande sensazione».

