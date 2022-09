Alberto Zaccheroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dicendo la sua tra le varie su Olivier Giroud. Le parole

Alberto Zaccheroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dicendo la sua tra le varie su Olivier Giroud. Le parole:

«Per quel che riguarda il Milan penso che ancora non si sia visto il miglior Leao, per vari motivi, mentre Giroud è partito molto bene e non me l’aspettavo»

The post Zaccheroni: «Giroud? Mi ha sopreso, ecco perchè» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG