Riccardo Saponara si è presentato così in conferenza stampa come nuovo giocatore del Verona.

LE PAROLE – «Sinceramente avevo già avuto modo di parlare con il Direttore Sogliano, sapevo della sua stima verso di me. Da quando ho avuto l’opportunità di venire qui ne sono sempre stato convinto, anche prima dell’arrivo del tecnico. La piazza mi ha sempre attratto per la storia che si porta dietro e per il calore dei tifosi. Non ho mai avuto ripensamenti, sono subito stato deciso. Giocare di nuovo per la salvezza mi dà entusiasmo e responsabilità allo stesso tempo. Sarà un campionato diverso rispetto ai miei ultimi due, ma ho già avuto modo di giocare per la salvezza. Penso di sapere cosa mi aspetta. La stagione scorsa ci farà partire con un’attenzione e un’aspettativa diversa, ma non dimentichiamo cosa vuole il mister da noi».

