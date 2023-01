Sono queste le parole dell’allenatore del Verona, Zaffaroni che parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter.

Ecco le parole di Marco Zaffaroni, l’allenatore del Verona parla così in conferenza stampa in vista dell’Inter: “Non ci sono dubbi sulla forza dell’Inter, è una squadra che segna con grande facilità, ha soluzioni diverse e attaccanti che combinano molto bene, sono fisici e possono metterci in difficoltà su palla inattiva. Per contenerli servirà grande attenzione.“

Conclude così sulla sua squadra: “I risultati danno fiducia e creano autostima: si tratta di due elementi fondamentali per poter esprimere le nostre qualità. Non devono però diventare presunzione: dev’esserci consapevolezza del percorso che dobbiamo ancora fare. Deve migliorare la condizione fisica e insieme ad essa la qualità nelle giocate, continuiamo su questa strada consapevoli delle difficoltà che possono esserci. Rispetto all’ultima gara dovrebbe esserci Lasagna, che stamattina si allenerà con la squadra. Verdi invece ha avuto un problema muscolare, ma non di grave entità: non sarà a disposizione domani, ma si tratta di una cosa lieve. Siamo quelli dell’altra volta, con l’eccezione di Lasagna.”

