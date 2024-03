I rossoneri sono pronti per rituffarsi sul campionato dopo la pausa per gli incontri delle nazionali che potrebbe aver affaticato qualche giocatore.

La Fiorentina ottava in classifica ospita il Milan che vuole difendere il secondo posto faticosamente conquistato dagli assalti della Juventus. Entrambe le squadre potrebbero essere focalizzate maggiormente sulle coppe europee ma queste non si giocheranno la prossima settimana e quindi sia Italiano che Pioli dovrebbero fare pochi calcoli al momento di scegliere gli 11 da mandare in campo. I viola hanno 4 punti in meno rispetto all’Atalanta che occupa il sesto posto che al momento vale la qualificazione alla prossima Conference League; i toscani possono ancora sperare in un piazzamento anche in Europa League ed in Champions anche se il tutto appare difficile.

Affaticati

Le ali destre titolari delle due squadre potrebbero risentire delle fatiche con le rispettive nazionali: secondo Sky Sport sono infatti in dubbio sia Nico Gonzalez che Christian Pulisic. Pioli ha tra l’altro appena annunciato in conferenza stampa che Kjaer non ci sarà per un affaticamento muscolare.

Christian Pulisic

Le probabili

Italiano potrebbe rinunciare anche all’ex Bonaventura ma sembra orientato a confermare Beltran sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Belotti. Pioli non può disporre dello squalificato Theo Hernandez, al suo posto giocherà l’adattato Florenzi; Bennacer è favorito su Adli per affiancare Reijnders in mediana, tutto confermato in attacco. Ecco le probabili formazioni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli.

