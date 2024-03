Il futuro di Maignan è sempre più incerto. In caso di mancato rinnovo, il Milan lo metterà sul mercato. Richiesta del Club tra i 70 e gli 80 milioni.

Il Milan nel prossimo mercato dovrà dirimere alcuni nodi prima di poter dar avvio alla propria campagna di rafforzamento. Uno di questi è senza dubbio Mike Maignan. Il numero uno rossonero, il cui contratto scadrà a giugno 2026, sta discutendo da settimane il rinnovo di contratto con il Milan senza però trovare un punto d’intesa. L’offerta messa sul piatto dal Club di Via Aldo Rossi è distante dalla richiesta del giocatore – come espresso da Tuttosport – di 8 milioni di euro annui. Il futuro del portiere è sempre più incerto e per il Milan, come sostenuto dal giornale di Torino, esistono solo due strade percorribili.

Le richieste di Maignan

Maignan è stato uno splendido protagonista del Milan Campione d’Italia, così come della favolosa cavalcata europea interrotta in semifinale contro l’Inter. Più che logico che il portiere francese ambisca di essere equiparato, in termini economici, al più pagato della rosa rossonera: Leao. Maignan, secondo quanto riferito da Tuttosport, avrebbe avanzato pretese molte alte per il rinnovo di contratto: 8 milioni di euro. La scadenza del contratto, a giugno 2026, obbliga il Milan a capire fin da subito se possono esserci margini di trattativa senza sforare il “tetto Leao” fissato a 7 milioni di euro. La volontà della società rossonera di tenere il giocatore è chiara, palla ora che passa al giocatore.

Cessione a 80 milioni e alternative

In caso di mancato accordo tra Maignan e il Milan in merito al rinnovo, Tuttosport afferma che la società rossonera inviterà gli agenti del giocatore a portare al Club un’offerta congrua al valore del portiere francese. La richiesta del Milan per Maignan potrebbe aggirarsi sui 70-80 milioni. In caso di addio il Club di Via Aldo Rossi, così come riportato da Tuttosport, avrebbe già individuato il sostituto. Gioca nel Valencia e si chiama Giorgi Mamardashvili, il 23enne ha già una valutazione importante: tra i 40 e i 50 milioni di euro.

