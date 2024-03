Giorgio Furlani ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito all’inchiesta che pesa sui di e sul Club. L’ad rossonero a riguardo si dice sereno.

Tante parole sono state spese in queste ultime settimane sul caso relativo all’inchiesta della Procura di Milano, la quale vuole fare luce sul passaggio di proprietà del Milan da Elliot a RedBird. A parlare ora è Giorgio Furlani, l’amministratore delegato del Club indagato insieme a Gazidis. In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il dirigente rossonero ha affrontato il tema relativo all’inchiesta che gravita sulla propria testa e su quella del Milan.

Paura zero

Giorgio Furlani ha rotto il silenzio e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha chiarito i contorni dell’inchiesta aperta dalla Procura di Milano sul Club di Via Aldo Rossi. L’amministratore delegato del Milan ha espresso con fermezza di “temerla zero, il proprietario del Milan è RedBird dall’agosto del 2022“. Parole chiare, forti e autorevoli che zittiscono i tanti che nei giorni scorsi si erano avventurati in clamorosi retroscena e ipotetiche penalizzazioni già pronte per il Milan. Il dirigente rossonero prosegue poi spiegando che “Elliott ha concesso un vendor loan che è uno dei tanti modi possibili per concludere un’operazione di questa portata”. Ciò che emerge dalle parole di Furlani è l’assoluta convinzione e sicurezza della bontà di come questa proprietà abbia operato, al punto di affermare che “non c’è niente di nascosto, è tutto molto trasparente, i fatti sono facilmente verificabili“.

Nuovi soci nel Milan?

Altro tema su cui si è molto dibattuto, in seguito all’inchiesta della Procura di Milan, è l’ingresso di nuovi soci nel Club, magari proveniente dall’est del mondo, uno su tutti il fondo saudita Pif. Giorgio Furlani ha voluto fugare ogni dubbio affermando che “sul tema socio non ci sono trattative in corso. In ogni caso il controllo del Milan è e rimarrà di RedBird“.

